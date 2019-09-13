https://static.news.ru/photo/129be448-d622-11e9-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».

Дорогой Прохор, прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в «Локомотиве», — сказал Cёмин.

Юрий Палыч о прическе «как у Ибрагимовича»!

(instagram | seminup) pic.twitter.com/tyQV6SrIa6 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 13, 2019

Ранее, как писал News.ru, директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края сделали замечание ребёнку из-за причёски. Школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся. В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение. На конфликт отреагировали в Минпросвещения России. В ведомстве заявили, что учителя не могут выгонять учащихся с урока из-за причёски.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и ещё ряд спортсменов выразили поддержку школьнику, писал News.ru.