Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не продлил с ним контракт

https://static.news.ru/photo/9544d11c-a3e4-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин назвал причину, по которой руководство московской команды не стало подписывать с ним новое соглашение.

Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них не ручной тренер, и в определённых моментах им мешаю. Подчёркиваю: не клубу, а лично им, — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Контракт Сёмина с «Локомотивом» закончился 31 мая. Руководство клуба не стало продлевать соглашение. С московским клубом Сёмин завоевал 13 трофеев.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.