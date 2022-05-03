«Спорт – это большая политика»: бывший тренер «Спартака» про санкции УЕФА «Давно подготовленное политическое решение»: Валерий Гладилин прокомментировал отстранение клубов и сборной

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru признался, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд было для него ожидаемым. По его заявлению, спорт давно стал большой политикой.

Это ничего общего к спорту не имеет. Политическое решение, которое было уже давно подготовлено, хотя какое-то сопротивление руководители международных организаций хотели оказать. Тщетно. Ничего общего со спортом. Никакой связи со спортсменами и тренерами. «Спорт вне политики» — такого лозунга уже нет. Спорт — это политика и большая политика. Поэтому так и поступают со всеми видами спорта, влияя на массы, — сказал Гладилин NEWS.ru.

О решении УЕФА стало ивзестно в понедельник, 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.