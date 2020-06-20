«Спартак» попросил отпустить задержанных фанатов

https://static.news.ru/photo/2280443c-b2fc-11ea-b0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с официальным заявлением в связи с задержанием фанатов команды.

Клуб поблагодарил своих болельщиков за перформанс при отправлении на матч, а также за встречу на въезде в Тулу.

Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных, — говорится в официальном заявлении клуба.

Также «Спартак» попросил фанатов воздержаться от поездок на матчи команды в другие города, пока действуют установленные ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.