«Спартак» попросил отпустить задержанных фанатов

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с официальным заявлением в связи с задержанием фанатов команды.
Клуб поблагодарил своих болельщиков за перформанс при отправлении на матч, а также за встречу на въезде в Тулу.
Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных, — говорится в официальном заявлении клуба.
Также «Спартак» попросил фанатов воздержаться от поездок на матчи команды в другие города, пока действуют установленные ограничения.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.
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