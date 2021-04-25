«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби со счётом 1:0

https://static.news.ru/photo/1bf2dcf4-a5dd-11eb-a07f-96000091f725_660.jpg Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

«Красно-синим» не удалось нанести за всю игру ни одного удара в створ ворот соперника. При этом подопечные Ивицы Олича с 37-й минуты играли в меньшинстве — полузащитник армейцев Ильзат Ахметов был удалён после того, как не успел к мячу и шипами въехал в ногу нападающего «Спартака» Александра Соболева.

После победы «Спартак» остался на третьей строчке, но сократил отставание от «Локомотива» до двух очков. ЦСКА также сохранил за собой пятое место с 46 очками в активе.

21 апреля столичный «Локомотив» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 в полуфинале Кубка России. В финале команда Марко Николича встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.