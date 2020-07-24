СМИ сообщили о покупке «Зенитом» защитника «Ливерпуля» за €12 млн

https://static.news.ru/photo/2b62e576-cdac-11ea-9d08-fa163e074e61_660.jpg Деян Ловрен Фото: Martyn Haworth via imago-images.de/Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен покидает футбольный клуб и переходит играть в санкт-петербургский «Зенит». Стоимость сделки оценивается в €12 млн.

Как сообщает The Times, в течение последних двух недель велись дискуссии о центральном защитнике между английскими и российскими сторонами, и сделка считается неизбежной.

Ловрену 31 год, он родом из Хорватии. Футболист играет за «Ливерпуль». Он перешёл туда из «Саутгемптона» в 2014 году за €22 млн. Вместе с «Ливерпулем» он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и финалистом Лиги Европы. В прошедшем сезоне Ловрен провёл в составе «Ливерпуля» 15 матчей, по разу отметившись забитым мячом и голевой передачей.

Также Ловрен играл за хорватские «Интер» из Запрешича и «Динамо» (Загреб), французский «Лион». В составе сборной Хорватии Ловрен провёл 57 матчей, став серебряным призёром чемпионата мира 2018 года.

Контракт с английским клубом у Ловрена истекает в этом году. Но у «Ливерпуля» по договору была возможность продлить сделку ещё на 12 месяцев. Об этом не знал «Зенит», который изначально хотел приобрести футболиста по более низкой цене, воспользовавшись периодом отсутствия у него привязок к контрактам, отмечает издание.

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