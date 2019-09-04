https://static.news.ru/photo/8fef8862-cfbc-11e9-a22c-fa163e074e61_660.jpg Данило Фелисиано де Мораес (крайний справа) Фото: Andersinho_ITA/twitter.com

Сын двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

По сообщению Globo Esporte, 29-летнего Данило был госпитализирован в больницу, однако по дороге у него случилась остановка сердца.

Кафу стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Выступал за «Рому» и «Милан». Кафу единственный футболист, сыгравший в трёх подряд чемпионатах мира (1994, 1998, 2002).

Ранее сообщалось, что на 50-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд, писал News.ru.