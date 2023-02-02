Самолет с футболистами приземлился в Дании из-за угрозы взрыва мячей Самолет с футболистами экстренно сел в Дании из-за 30 мячей, на которые среагировала система безопасности

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолеты авиакомпании Scandinavian Airlines

2 февраля самолет с футболистами шведского клуба Göteborg совершил аварийную посадку в Копенгагене из‑за того, что пилот опасался взрыва 30 мячей в багажном отсеке, сообщает Aftonbladet. Менеджер клуба по экипировке Рольф Густавссон утверждает, что мячи перед вылетом были сдуты.

Это новые мячи, и они кажутся надутыми. Каким‑то образом сотрудники авиакомпании получили сигнал о том, что в мячах есть воздух. Это была ложная тревога. Когда мы проверяли мячи в Копенгагене, проблем не было. Если к нам поступят какие‑то претензии, мы их оспорим, — заявил Густавссон.

Остановка из-за ложной тревоги заняла час, пока сотрудники не убедились, что мячи действительно сдуты и не взорвуться на борту при изменении давления. После остановки в Копенгагене самолет приземлился в Аликанте в четверг днем.

Ранее в Петербурге мужчину задержали в аэропорту «Пулково» из-за того, что он отказывался сидеть на мокром месте в самолете. Над его местом, указанном в билете от лоукостера «Победа», капал кондиционер, и он занял свободное кресло. Бортпроводники не смогли убедить его занять мокрое место, согласно купленному билета. Из-за этого мужчине грозит штраф в размере четырех тысяч рублей за нарушение правил нахождения на борту.