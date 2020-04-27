Руководство РПЛ и РФС предложило клубам два варианта продолжения сезона

https://static.news.ru/photo/2cf8efe4-8882-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудили с клубами варианты возобновления сезона-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. После этого пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле, сообщает пресс-служба РПЛ.

Другой вариант предусматривает возобновление чемпионата России 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно доиграть за 45 дней, писал NEWS.ru.