РПЛ объявила о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона

https://static.news.ru/photo/53747bd4-9f4d-11ea-aeee-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявило о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны, — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина пресс-служба организации.

Отмечается, что для реализации следующего этапа РПЛ создала оперативный штаб по взаимодействию с органами власти и клубами, который возглавил Прядкин. Отмечается, что оперштаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, а также собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. Будут обсуждаться вопросы тестирования и состояния здоровья футболистов и персонала клубов.

Текущий сезон Российской премьер-лиги приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.