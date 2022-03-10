Ростов-папа: как Валерий Карпин возвращался в ставший для него родным клуб

Пока сборная России по футболу переживает смутные времена и фактически лишена возможности нормально функционировать, главный тренер команды Валерий Карпин решил с пользой заполнить образовавшуюся паузу. Специалист договорился о возвращении в «Ростов», с которым так тяжело прощался летом. Рассказываем подробнее о решении Карпина.

К истокам

О заключении контракта с Карпиным было объявлено 10 марта. Соглашение пока краткосрочное и рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ростов-на-Дону и футбольный клуб «Ростов» стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа, — заявил Карпин после подписания контракта.

Параллельно с заключением договора с «Ростовом» было объявлено о том, что Карпин продлил контракт со сборной России до конца этого года. Раньше в РФС заявляли, что будут принимать решение по окончании отбора на ЧМ-2022, а из-за последних событий оказалось, что он для нас уже, кажется, окончен. Команда практически точно не сыграет в Катаре, но вины Карпина и футболистов в этом нет.

Перед возвращением Карпина в «Ростов» клуб договорился с РФС о том, что совмещение постов может быть прекращено в тот же момент, когда Россию снова допустят до участия в международных матчах.

Академический отпуск

Информация о переговорах Карпина с «Ростовом» появилась сразу после того, как сборную России официально отстранили от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Это произошло после начала спецоперации на Украине, а футболисты оказались не единственными пострадавшими среди российских спортсменов. Проще перечислить тех, кто из россиян не был дисквалифицирован.

Так что должность тренера сборной России в нынешних реалиях оказалась не то, чтобы бесполезной, но уж точно лишённой былой ответственности. Конечно, все надеются на то, что в ближайшее время всё вернется в нормальное русло, однако пока предпосылок к этому немного.

В ближайших планах сборной России проведение тренировочного сбора в Москве с 21 по 27 марта, состав на него будет объявлен в понедельник, 14 числа. Сразу уточнялось то, что в расположение команды не смогут прибыть игроки из европейских чемпионатов, так как в нынешней ситуации транспортное сообщение России со странами Запада сильно ограничено.

Валерий Карпин (в центре) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках сбора планируется товарищеский матч с молодёжной сборной России, можно также вернуться к практике контрольных встреч с клубами, над которой посмеивались во времена Станислава Черчесова. Карпин теперь может сразу убить двух зайцев и сыграть, например, против «Ростова».

Слабая надежда на то, что сборная России сможет побороться за путёвку на ЧМ-2022 ещё остается. РФС подал апелляцию на отстранение в CAS, однако не ясно, сколько она будет рассматриваться и может ли сейчас хоть кто-то в Европе принять решение в пользу России.

Ростовские реалии

В «Ростове» Карпину досталось тяжёлое наследие. С момента ухода специалиста из команды в начале сезона клуб находится в сложной ситуации и занимает 14-е место, которое предполагает участие в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. В последних пяти матчах команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

Отсутствие успехов у ростовчан не должно удивлять, учитывая тренерскую чехарду, происходившую в клубе. Карпин передавал команду Юрию Сёмину, который не продержался на посту и двух месяцев, затем обязанности наставника исполнял Заур Тедеев, а с конца октября в должности главного тренера утвердили Виталия Кафанова, который входит в тренерский штаб Карпина в сборной России. При нём ростовчане провели несколько неплохих матчей, но глобально улучшить турнирную ситуацию не удалось.

Теперь Карпину предстоит спасать команду от вылета, эта задача может серьёзно осложниться из-за ухода из «Ростова» пяти легионеров. Информация о приостановке с ними контрактов появилась 10 марта, но Кафанов оперативно её опроверг. Однако в нынешних условиях, особенно с учётом зелёного света от ФИФА на расторжение контрактов с российскими клубами без каких-либо санкций, игроки без российского паспорта могут покинуть любой клуб РПЛ когда угодно.