Стало известно, что Карпин может возглавить один из клубов РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив», сообщает «Матч ТВ». Руководство «железнодорожников» уже связывалось с наставником по поводу сотрудничества.
Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до конца марта.
1 марта «Локомотив»
Ранее сообщалось, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключило московский «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации.
Аналогичное решение по отношению к сборной России вынесла Международная федерация футбола (ФИФА).