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Стало известно, что Карпин может возглавить один из клубов РПЛ

«Матч ТВ»: Карпин может возглавить «Локомотив»
16:30, 02 марта 2022
Стало известно, что Карпин может возглавить один из клубов РПЛ Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив», сообщает «Матч ТВ». Руководство «железнодорожников» уже связывалось с наставником по поводу сотрудничества. 

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до конца марта.

1 марта «Локомотив» объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Марвин Комппер.

Ранее сообщалось, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключило московский «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации.

Аналогичное решение по отношению к сборной России вынесла Международная федерация футбола (ФИФА).

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