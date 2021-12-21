Взять Будапешт: Черчесов получил работу в европейском клубе

Станислав Черчесов окончательно восстановился после болезненного расставания со сборной России и готов к новому вызову. Специалист назначен главным тренером венгерского «Ферецвароша». Рассказываем подробнее о подписании соглашения и новом месте работы россиянина.

Навстречу амбициям

Венгры не стали раскрывать не только финансовые условия соглашения с тренером, но и длительность контракта. В прессу просочилась лишь информация о том, кто будет помогать Черчесову. Тут обошлось без сюрпризов: в тренерский штаб вошли Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников. Ранее трио в полном составе можно было лицезреть на скамейке запасных сборной России.

Мы искали тренера, который сможет приложить к команде жёсткую руку. Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, его личность — гарантия дальнейшего развития, — так выбор объяснил управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош.

Сам россиянин подчеркнул, что был впечатлен уровнем амбиций руководства клуба, а также отправил первый «месседж» игрокам. Тренер заявил, что ценит трудолюбие гораздо больше таланта, а также назвал себя амбициозным и строгим. Вряд ли кто-то скажет, что Черчесов соврал.

Станислав Черчесов stanislav.cherchesov.official/instagram.com

У россиянина будет больше месяца на адаптацию. Сейчас в чемпионате Венгрии наступил перерыв, турнир возобновится в конце января. Первым официальным матчем для Черчесова у руля «Ференцвароша» должна стать выездная встреча первенства страны против «Пушкаш Академи» 27 января.

Багаж Реброва

Предшественником Черчесова был австрийский специалист Петер Штегер, который задержался в команде всего на полгода. И это несмотря на лидерство в чемпионате Венгрии после 17 туров. Идущую второй «Кишварду» столичная команда опережает на одно очко, но имеет игру в запасе.

Руководство не удовлетворили результаты команды в Европе: «Ференцварош» сначала не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а затем с тремя очками в шести матчах занял последнее место в группе в Лиги Европы. Причем соперники у венгров были очень серьёзными: «Байер», «Бетис» и «Селтик» никак не отнесёшь к слабым командам. Однако боссы «Ференцвароша» хотят на равных биться и с такими оппонентами.

До Штегера командой три года руководил хорошо известный в России украинский специалист Сергей Ребров. При нём «Ференцварош» не только три раза подряд стал чемпионом страны, но и впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кажется, перед Черчесовым очерчена задача поставить выступление венгерской команды в главном европейском клубном турнире на поток.

«Ферецварош» via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В «Ференцвароше» Черчесову достался любопытный состав. Общая трансферная стоимость команды составляет скромные 40 миллионов евро (что-то на уровне «Ростова»), но есть несколько интересных игроков. Прежде всего, внимание на себя обращают сыгравший аж 16 матчей за сборную Германии полузащитник Марко Марин, а также бывший вингер «Зенита» Роберт Мак. Кроме того, среди подопечных Черчесова будут грузины Лаша Двали и Георгий Хараишвили, а также атакующий хавбек сборной Украины Александр Зубков. Интересно, не помешает ли его карьере в национальной команде факт работы с российским наставником?

Заразительный пример

Работать в иностранном чемпионате не привыкать самому Черчесову. У него есть успешный опыт в другой восточноевропейской стране — Польше, где он взял чемпионство и Кубок с «Легией». Однако были и другие российские тренеры, пробовавшие себя в дальнем зарубежье.

Прежде всего, это Леонид Слуцкий, предпринявший смелую, но неудачную попытку закрепиться в Англии. Россиянин возглавил клуб из чемпионшипа «Халл Сити», который должен был двигаться в сторону АПЛ, однако через четыре месяца команда находилась на 20-м месте, а Слуцкому указали на дверь. После был голландский «Витесс». В дебютном для себя чемпионате Нидерландов Слуцкий привёл команду к высокому для неё пятому месту, однако во втором сезоне после серии поражений подал в отставку.

Пытался реализовать себя в Европе и нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин. Специалист возглавил клуб из испанской сегунды «Мальорка», перед ним стояла задача вернуть его в элитный дивизион. Однако после 24 туров команда была очень далека от цели, занимая 15-е место в турнирной таблице. Именно в этот момент с Карпиным решили распрощаться.