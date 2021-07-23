Весь тренерский штаб Карпина будет зарабатывать меньше одного Черчесова

Тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России по футболу в сумме будет зарабатывать гораздо меньше Станислава Черчесова. Как сообщили РБК источники в РФС, по условиям контракта все сотрудники штаба, включая самого Карпина, будут получать меньше 700 тысяч евро.

Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб по контракту они получат менее 700 тысяч евро на всех, — сообщил один из источников.

Но при достижении турнирных целей предусмотрены бонусы для тренеров. Издание сообщило, что в штаб Карпина войдёт его близкий друг Виктор Онопко, а также Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Источники РБК также рассказали, что при выходе сборной на чемпионат мира в Катаре гонорар с учётом бонусов увеличится до 1,3 млн евро. В РФС пока не подтвердили эту информацию.

По данным СМИ, Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной зарабатывал около 2,5 млн евро в год, не считая премиальных доходов.

Ранее главный тренер «Ростова» прокомментировал назначение на пост наставника сборной России. Он отметил, что для него это «большая честь и высокая оценка работы, это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере».