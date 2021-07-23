Карпин прокомментировал назначение в сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост наставника сборной России. Его слова приводит Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере, — сказал он.

Карпин добавил, что перед ним стоит задача вывести команду на чемпионат миру-2022 в Катаре, и он приложит все усилия, чтобы её решить.

О назначении 52-летнего специалиста в сборную России стало известно в пятницу, 23 июля. Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

В отборочном этапе ЧМ-2022 сборная России выиграла у Мальты (3:1) и Словении (2:1), после чего проиграла Словакии (1:2).