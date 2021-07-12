Польский вопрос: неужели российских футболистов ещё не лишили ЧМ-2022?

Российские поклонники футбола уже смирились с тем, что сборная страны потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, однако польские СМИ зажгли в их сердцах луч надежды. Стало известно о планах перенести стыковой матч россиян против поляков, а не отменять его совсем. Рассуждаем о том, есть ли у команды Карпина шанс на спасение.

Планы на лето

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) будет до последнего пытаться оставить сборную России в борьбе за путёвку на чемпионат мира — 2022, стало известно 7 марта польскому изданию Iteria Sport. Как утверждал источник, спортивные чиновники рассматривают вариант переноса стыкового матча мундиаля против Польши на июнь в надежде на то, что страсти вокруг военной операции на Украине в скором времени улягутся.

Поляки отмечают, что ФИФА очень не хочет терять Россию и до сих пор официально не объявила о техническом поражении команды в игре с Польшей. В федерации также рассчитывают потянуть время до объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS). РФС подал туда апелляцию на отстранение сборных и клубов от международных турниров, но надежда на положительный исход по понятным причинам практически мертва. Однако ФИФА не хочет лишать Россию ЧМ раньше, чем решение вынесет последняя инстанция.

По мнению бывшего генерального секретаря РФС Анатолия Воробьёва, перенос матча действительно возможен. Подробнее о том, почему это так, он рассказал в интервью «Матч ТВ».

В ФИФА есть люди, которые понимают все риски, несущие недопуск сборной России к плей-офф. А данная ситуация невечная, когда-то она завершится, и память бывает длинная, и действия ФИФА будут разбираться, поэтому международная федерация не захочет выглядеть падчерицей для всех своих ассоциаций. РФС не скомпрометировал себя на футбольном поприще, не к чему придраться, и ФИФА вряд ли хочет усугублять ситуацию, — рассказал Воробьёв.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал «Чемпионат.com», что его команда до сих пор не располагает официальной информацией о судьбе матча. По информации Iteria Sport, ФИФА должна в ближайшие дни прояснить ситуацию.

Футбольный бан

Об отстранении российских клубов и сборных от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА было объявлено 28 февраля. После этого стало понятно, что национальная мужская сборная не сможет сыграть в стыковых матчах чемпионата мира, а значит, потеряет шансы выступить и в финальной стадии турнира. Автоматически от выступления в плей-офф Лиги Европы отстранили и московский «Спартак», который так героически туда пробивался.

Darko Vojinovic/AP/ТАСС

Изначально международные футбольные федерации хотели обойтись малой кровью и только лишить российские команды гимна, флага и названия. Однако Польшу такое развитие событий не удовлетворило. В команде заявили, что не будут играть против россиян ни в каком виде, их в этом ультиматуме поддержали Швеция и Чехия, которые могут встретиться со сборной России в решающем матче за выход на мундиаль.

Позже к трём объявившим бойкот России сборным одна за одной начали присоединяться другие европейские сборные. В ФИФА поняли, что дела совсем плохи, поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления и применить санкции в отношении россиян.

Дорога на Катар

Сборная России завершила квалификацию чемпионата мира — 2022 на втором месте в группе, прямая путёвка на мундиаль была упущена в последнем матче против Хорватии. После этого прошла жеребьёвка, в соперники россиянам досталась Польша, матч против которой должен был пройти 24 марта в Москве. В случае победы команда Карпина должна встретиться с лучшей командой из пары Швеция — Чехия, так что из четырёх сборных путёвку на ЧМ-2022 получит только одна команда.

Пока сложно предсказать, какое решение примет ФИФА. Конечно, российские болельщики мечтают о переносе, но неизвестно, как на такой щедрый подарок отреагирует Польша и другие заинтересованные сборные. Как бы не началась очередная цепная бойкотная реакция. Многое, конечно, будет зависеть и от обстановки на Украине.