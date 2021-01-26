https://static.news.ru/photo/f2b6e234-5fd9-11eb-b2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов.

Так, в этом сезоне «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Из-за этого клуб покинули ряд игроков. Как стало известно, были удовлетворены заявления действующих и бывших игроков «Тамбова» Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Исхана Гелояна и Хасана Мамтова о взыскании с клуба задолженностей.

Теперь запрет может быть снят при исполнении обязательств перед игроками. По итогам 19 туров «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».