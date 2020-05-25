РФС разрабатывает новые названия для футбольных лиг России

Председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв рассказал о планах по изменению нейминга лиг.
Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе, — цитирует Соловьёва пресс-служба РФС.
Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб. Новое название коллектива будет состоять из прежних наименований — «Олимп-Долгопрудный». Базироваться и проводить домашние игры клуб намерен в Долгопрудном.
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