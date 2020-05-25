РФС разрабатывает новые названия для футбольных лиг России

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Болельщики, игроки и тренеры московского ЦСКА оригинально поздравили президента футбольного клуба Евгения Гинера с юбилеем, записав для него видео.

К 60-летию Гинера был переписан знаменитый фанатский заряд «Это Гинер всё купил!». Гинер является президентом ЦСКА с февраля 2001 года. За это время команда шесть раз побеждала в чемпионате России,...