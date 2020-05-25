«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб

https://static.news.ru/photo/72892f34-9e75-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Игроки ФК «Долгопрудный» Фото: fskdp/facebook.com

Подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб.

Новое название коллектива будет состоять из прежних наименований «Олимп-Долгопрудный». Базироваться и проводить домашние игры клуб намерен в Долгопрудном. На данный момент команда ждёт согласования названия в Российском футбольном союзе (РФС), сообщается на официальном сайте «Долгопрудного».

Наставником новой команды станет Ринат Билялетдинов, который тренировал «Олимп» в этом сезоне, досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса. Председателем совета директоров назван Владимир Габулов, известный по выступлениям за сборную России. Президентом стал Тарас Воробель.

В прошедшем сезоне оба клуба выступали в первенстве зоны «Запад» ПФЛ. «Долгопрудный» по итогам финишировал на втором месте в турнирной таблице, «Олимп» — на шестом.

Ранее клуб «Факел», выступающий в Футбольной национальной лиге, сообщил, что весь тренерский штаб во главе с Владимиром Бесчастных продолжит работу в футбольном клубе.