«Факел» оставил Бесчастных и его штаб продолжать работу в клубе

https://static.news.ru/photo/d8e71ab2-9e5b-11ea-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fakelfc.ru

Весь тренерский штаб во главе с Владимиром Бесчастных продолжит работу в футбольном клубе «Факел», выступающем в Футбольной национальной лиге.

Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21. В соответствии с решением главного тренера команды контракты продлены со всеми помощниками Владимира Евгеньевича, — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте .

В текущем сезоне, который был досрочно завершён, воронежский коллектив шёл на предпоследнем, 19-м месте, однако Российский футбольный союз принял решение не отправлять худшие команды в этом году в дивизион ниже, Профессиональную футбольную лигу. Таким образом, «Факел» продолжит выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что клуб из Петербурга станет чемпионом страны в юбилейный год. 25 мая коллективу исполняется 95 лет, ранее сообщал NEWS.ru.