Гендиректор «Зенита» уверен в чемпионстве команды в этом сезоне РПЛ

https://static.news.ru/photo/840ac376-9e52-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что клуб из Петербурга станет чемпионом страны в юбилейный год. 25 мая коллективу исполняется 95 лет.

Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. У «Зенита» всё для этого есть. Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках, — цитирует Медведева ТАСС .

«Сине-бело-голубые» становились чемпионами России пять раз, трижды команда поднимала Кубок России и четыре — Суперкубок.

По итогам текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Зенит» опережает ближайшего соперника, московский «Локомотив», на девять очков. После 22 игр в активе петербуржцев 15 побед, пять ничьих и два поражения (всего 50 очков).

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал NEWS.ru.