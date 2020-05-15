Футбол

РФС объявил о досрочном завершении первенств ФНЛ и ПФЛ

13:38, 15 мая 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сказано в сообщении союза, чемпионаты завершены по состоянию на 17 марта. Два первых места ФНЛ получают право подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Таким образом, победителем в первенстве ФНЛ признан волгоградский «Ротор», на втором месте — «Химки».

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писалNEWS.ru.

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