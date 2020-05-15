РФС объявил о досрочном завершении первенств ФНЛ и ПФЛ

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении союза на официальной странице в Twitter. Структура календаря РПЛ предполагает проведение матчей с 21 июня по 22...