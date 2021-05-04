РФС рассмотрит обращение ЦСКА из-за твитов «Спартака» про конюшню

https://static.news.ru/photo/9ed51a74-acd6-11eb-8cc2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит публикацию московского «Спартака» в Twitter, на которую подал жалобу ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

К нам пришло письмо от РФС по поводу обращения ЦСКА. Будем рассматривать публикацию «Спартака» в конце мая — начале июня, — сказал председатель комитета по этике РФС Семён Андреев.

Пресс-служба «Спартака» после победы в матче 27-го тура Российской премьер-лиги над «армейцами» с минимальным счётом 1:0 опубликовала на своей официальной странице в соцсети ролик из видеоигры Ultimate Mortal Kombat 3, в котором гладиатор, олицетворяющий «красно-белых», побеждает оппонента с закадровым голосом «Официально. Вы отстой». Следом на странице появился пост «Привет, конюшня. Ну как твои дела?», на который тут же отреагировала пресс-служба «красно-синих». После этого в СМИ появились слухи, что ЦСКА обратился в РФС с просьбой рассмотреть инцидент.

Ранее «Спартак» выиграл у «Арсенала» в Туле и вернулся на второе место в РПЛ.