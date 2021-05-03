«Спартак» выиграл у «Арсенала» в Туле и вернулся на второе место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/ffa89220-ac24-11eb-a4f1-96000091f725_660.jpg Фото: spartak.com

Московский «Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» на выезде со счётом 2:1 в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на 21-й минуте открыл форвард «красно-белых» Александр Соболев. Туляки отыгрались за минуту до перерыва благодаря автоголу Ильи Кутепова. Победный мяч на 77-й минуте забил Джордан Ларссон.

Таким образом, «красно-белые» набрали 53 очка и вернулись на второе место в Премьер-лиге, обойдя «Локомотив» на один балл. До финиша сезона осталось два тура. Второе место позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

2 мая «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.