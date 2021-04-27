Мёд с конюшни: как «Спартак» и ЦСКА устроили баттл в соцсетях

Уже звучало, что дерби — это невероятные эмоции до, во время и ещё несколько дней после матча. И сейчас это актуально как никогда. В ночь перед матчем болельщики устроили драку на юго-востоке Москвы, и, судя по информации в СМИ, битва осталась за «красно-синими». Затем произошёл бой за стену, где одни перерисовывали граффити других, и тут, надо признать, стыдно за фанатов ЦСКА, которые изобразили на надгробиях имена основателей «красно-белых». После этого «Спартак» разобрался с армейцами на поле (1:0), пусть и при абсолютно унылой игре. И в завершение не утихает поединок в социальных сетях. Вот он, XXI век во всей красе.

С SMM ни у первой, ни у второй команды проблем не было и нет. Что «Спартак», что ЦСКА подходят к матчам очень креативно. Чего стоит ролик «красно-белых» с отсылкой к «Мортал комбат» перед началом дерби.

Казалось, этим же роликом можно и завершить войну. Здесь она точно осталась за «красно-белыми». Но уничтожение My little pony («Мой маленький пони») оказалось только верхушкой айсберга.

Чуть больше часа спустя в Twitter появилась новая запись от пиарщиков: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

Это просто разорвало привычные шаблоны. Часть пользователей потребовала уволить SMM-специалистов, которые якобы перешли дозволенную черту. Мол, сейчас просто оскорбительное слово «конюшня», а дальше что, призыв к действию? Некоторые журналисты посчитали это глупым и не совсем адекватным поведением. И лишь небольшая часть аудитории со смехом оценила написанное.

Честно говоря, не очень понятна волна возмущения по этому поводу. Ткните пальцем, пожалуйста, и покажите, где здесь проявление неуважения. К слову «конюшня»? Что это за ханжество? Давно у нас ЦСКА перестал в народе зваться «конями»? Может, раз уж такая свистопляска пошла, то «армейцам» пора сменить маскота, которым они так гордятся?

На это обратил внимание и директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и Twitter — это площадка, где не общаются языком официальных писем, — сказал Фетисов журналисту Василию Конову после матча.

Удивительно, что пройтись решили только по одной стороне, упустив из виду ответ той самой «конюшни».

SMM от главного тренера заразился неуважением к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил? — ответили в ЦСКА.

То есть это, вы хотите сказать, достойный ответ совсем не обиженной стороны?

В этой ситуации SMM «красно-синих», с грустью признаём, потерпел неудачу. Ведь можно было придумать более острую шутку на вполне уместный подкол. Да и какое уважение может быть в соцсетях извечных противников? Кому там мёд в голову ударил?

Дерби есть дерби. Победу добывают на поле. И если в этот раз «Спартак» оказался сильнее, то поражение нужно принимать с достоинством. А то больше похоже на выкрик обиженной женщины в период «этих дней».

Да и живём мы в эпоху медиа. «Спартак» сейчас действительно круто разрывает стандартные шаблоны, отменно ведёт англоязычную и испаноязычную страницы в Twitter, TikTok. О чём говорить, если одним постом «красно-белые» отвели в сторону обсуждения неоднозначной красной карточки Ильзата Ахметова, ужасной игры в исполнении обеих команд, даже слова владельца клуба Леонида Федуна и капитана Георгия Джикии о желании потери очков «Локомотивом» в предстоящей встрече с «Зенитом» (президент клуба и вовсе в открытую сказал, что будет поддерживать 2 мая «сине-бело-голубых»). И если сила слова должна быть, то точно такой.

На этом хотелось бы закончить, если бы не одно «но» — «Спартак» не остановился. Накануне вечером пресс-служба команды опубликовала видео, на котором шведский нападающий Джордан Ларссон ловко отдал пас. При этом мяч легко пролетел между ног защитника «красно-синих» Георгия Щенникова, который не успел правильно отреагировать на удар. «Спартак» иронично подписал видео «Проверили реакцию соперника». А если ещё и звук ролика включить, то можно услышать популярную в последнее время вырезку «Просто здравствуй, просто как дела».

Не знаю, какие ещё могут быть вопросы, но кажется, что «Спартак» уверенно выиграл в битве на медиаресурсе.

По мнению бывшего владельца «красно-белых» Андрея Червиченко, травля побеждённого не украшает победителя. Рано или поздно команде припомнят все такие шуточки.

В «Спартаке» засел какой-то юморист. Да, шутит, креативит, но каким образом? Сейчас у «красно-белых» дела идут ничего, но мы помним, что было время, когда «Спартак» не мог выиграть у ЦСКА. Времена меняются, придёт время, когда все остальные, помня все эти шуточки, будут отвечать «Спартаку» тем же. И думается, что «красно-белым» будет не очень приятно. Травля побеждённого не украшает победителя, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Однако, как считает бизнесмен, если руководству нравится такое поведение сотрудников, то это их выбор — оставлять в команде специалистов. Всё зависит от вкусов и взглядов на жизнь.

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин считает, что каждый интерпретирует написанное, как удобно.

«Красно-белые» могут шутить как угодно, но если подтекст издевательский, то выглядит несолидно для такого большого клуба, как «Спартак». В любом случае всё решается на газоне. Остальное создаётся для пиара и болельщиков. Но такому большому клубу, как «Спартак», опускаться нет смысла вообще, — отреагировал Масалитин в беседе с NEWS.ru.

Более того, как утверждает бывший футболист, подобные действия имеют свойство накапливаться.

Сегодня «Спартак» победил, в следующий раз ЦСКА окажется сильнее. И что, так и будут друг друга в Twitter поливать? Зачем это нужно? Ещё раз, всё решается на поле. Чёрный пиар — тоже пиар, конечно, но эта шумиха выглядит несолидно, — заключил он.

Солидно или несолидно — решать каждому, но очевидно одно — «Спартак» победил со счётом 1:0, кажется, не только на поле.