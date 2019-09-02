https://static.news.ru/photo/92649154-cd88-11e9-9819-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд оценил игроков «красно-белых» в матче с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Про игру Джордана Ларссона я промолчу, потому что ничего хорошего про него в принципе сказать не могу. Бездарно в очередной раз сыграл Роман Зобнин. Зато понравился старанием Аяз Гулиев. Отрезками неплохо выглядел Зелимхан Бакаев, — приводит слова Рейнгольда «Советский спорт».
Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу «сине-бело-голубых».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал стычку между защитником «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым после матча, писал News.ru.