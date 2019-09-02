Про игру Джордана Ларссона я промолчу, потому что ничего хорошего про него в принципе сказать не могу. Бездарно в очередной раз сыграл Роман Зобнин. Зато понравился старанием Аяз Гулиев. Отрезками неплохо выглядел Зелимхан Бакаев, — приводит слова Рейнгольда « Советский спорт ».