Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд оценил игроков «красно-белых» в матче с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Про игру Джордана Ларссона я промолчу, потому что ничего хорошего про него в принципе сказать не могу. Бездарно в очередной раз сыграл Роман Зобнин. Зато понравился старанием Аяз Гулиев. Отрезками неплохо выглядел Зелимхан Бакаев, — приводит слова Рейнгольда «Советский спорт».

Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал стычку между защитником «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым после матча, писал News.ru.

News.ru в соцсетях