Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Эвертона»

Руководство футбольного клуба «Эвертон» подтвердило увольнение главного тренера Рафаэля Бенитеса после проигрыша «Норвичу». На данный момент команда находится на 16 месте в таблице АПЛ, имея в активе 19 очков в 19 играх. О преемнике испанца не сообщается.

Футбольный клуб «Эвертон» подтверждает уход Рафаэля Бенитеса с позиции тренера первой команды. Бенитес, присоединившийся к Эвертону в июне 2021 года покидает клуб незамедлительно, — сообщается на сайте клуба из Ливерпуля.

Последней каплей для руководителей стал проигрыш 2-1 «Норвичу», шедшему до игры на последнем месте в чемпионате Англии. Бенитес, изначально не одобряемый болельщиками «ирисок» из-за своего прошлого за рулём главных врагов — соседствующего «Ливерпуля», был замечен улыбающимся после второго пропущенного мяча, в то время как фанаты скандировали «Рафа Бенитес, выметайся из нашего клуба».

Rafael Benitez:"Mission Complete...Everton is done. YNWA " pic.twitter.com/MsBnpvzGEQ — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 16, 2022

Rafa Benitez, get out of our clubâ pic.twitter.com/Pv40KgcAeJ — Imogen Silker (@imogensilker) January 15, 2022

Проблемные «канарейки», ранее уволившие Даниэля Фарке после первой победы в сезоне, не забивали в АПЛ с 1 декабря прошлого года. С тех пор «Норвич» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице, а Фарке был приглашён на работу «Краснодар».

Бенитес был назначен на пост главного тренера после ухода итальянского специалиста Карло Анчелотти в мадридский «Реал». По данным transfermarkt, у руля «ирисок» Рафа провёл 22 матча, в которых семь раз выиграл, четыре — проиграл и 11 раз сыграл вничью, оформив таким образом всего 32% выигрышей.