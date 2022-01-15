Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Эвертона»
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
18:59, 16 января 2022
Рафаэль БенитесФото: Nigel Keene via imago-images.de/Global Look Press
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Руководство футбольного клуба «Эвертон» подтвердило увольнение главного тренера Рафаэля Бенитеса после проигрыша «Норвичу». На данный момент команда находится на 16 месте в таблице АПЛ, имея в активе 19 очков в 19 играх. О преемнике испанца не сообщается.
Футбольный клуб «Эвертон» подтверждает уход Рафаэля Бенитеса с позиции тренера первой команды. Бенитес, присоединившийся к Эвертону в июне 2021 года покидает клуб незамедлительно,— сообщается на сайте клуба из Ливерпуля.
Последней каплей для руководителей стал проигрыш 2-1 «Норвичу», шедшему до игры на последнем месте в чемпионате Англии. Бенитес, изначально не одобряемый болельщиками «ирисок» из-за своего прошлого за рулём главных врагов — соседствующего «Ливерпуля», был замечен улыбающимся после второго пропущенного мяча, в то время как фанаты скандировали «Рафа Бенитес, выметайся из нашего клуба».
Проблемные «канарейки», ранее уволившие Даниэля Фарке после первой победы в сезоне, не забивали в АПЛ с 1 декабря прошлого года. С тех пор «Норвич» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице, а Фарке был приглашён на работу «Краснодар».
Бенитес был назначен на пост главного тренера после ухода итальянского специалиста Карло Анчелотти в мадридский «Реал». По данным transfermarkt, у руля «ирисок» Рафа провёл 22 матча, в которых семь раз выиграл, четыре — проиграл и 11 раз сыграл вничью, оформив таким образом всего 32% выигрышей.