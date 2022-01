Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Эвертона»

Последней каплей для руководителей стал проигрыш 2-1 «Норвичу», шедшему до игры на последнем месте в чемпионате Англии. Бенитес, изначально не одобряемый болельщиками «ирисок» из-за своего прошлого за рулём главных врагов — соседствующего «Ливерпуля», был замечен улыбающимся после второго пропущенного мяча, в то время как фанаты скандировали «Рафа Бенитес, выметайся из нашего клуба».

Rafael Benitez:"Mission Complete...Everton is done. YNWA " pic.twitter.com/MsBnpvzGEQ — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 16, 2022