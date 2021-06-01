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«Реал» объявил нового главного тренера

20:19, 01 июня 2021
Карло Анчелотти Карло Анчелотти Фото: realmadrid.com

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба королевского клуба.

Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона, — говорится в сообщении.

Итальянский специалист тренировал «Реал Мадрид» с 2013 по 2015 год. С мадридским клубом Анчелотти брал Лигу чемпионов. До возвращения в «Реал» тренировал «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

27 мая главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что «Челси» под руководством Томаса Тухеля одержал победу в финале Лиги чемпионов над командой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Лондонский клуб завоевал второй трофей Лиги чемпионов в своей истории.

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