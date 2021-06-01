«Реал» объявил нового главного тренера

Фото: realmadrid.com

Белла Гаургашвили NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу. По его словам, в этом нет ничего особенного.

Не очень понимаю, как это может быть критично для российских болельщиков. Что, уже куплены места, билеты? Сейчас такое время, вдруг «бах» и всё. Накануне майских праздников Россия отменила авиасообщение с...