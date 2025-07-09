Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку

Суд приговорил главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти к одному году лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, передает испанское государственное информагентство EFE. По данным журналистов, мужчина признан виновным в сокрытии доходов, связанных с правами на его имидж.

Как сказано в материале, Анчелотти также должен заплатить штраф более €386,3 тысячи (более 35,3 млн рублей). Обвинение вменяло экс-тренеру мадридского «Реала» мошенничество на общую сумму €1 062 079 (более 97 млн рублей) во время его первого рабочего срока в испанском футбольном клубе.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил NEWS.ru, что у каждой команды Российской премьер-лиги (РПЛ) свои возможности, от которых зависит размер зарплаты футболистов. Так он отреагировал на слова главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о завышенных выплатах футболистам. По словам Сафонова, обычно команды платят столько, сколько футболист заслуживает.

До этого журналист Пабло Руа сообщал, что переход бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в петербургский «Зенит» задерживается. Клуб Бразилии все еще ожидает гарантии получения оплаты за трансфер.