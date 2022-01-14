Немцы в Краснодаре: как российский клуб возглавил поработавший в АПЛ тренер

В нынешнюю зимнюю паузу в российском футболе происходят не только удивительные переходы футболистов. «Краснодар» неожиданно уволил главного тренера Виктора Гончаренко, на смену которому пришёл немец Даниэль Фарке, путешествовавший с «Норвичем» между чемпионшипом и АПЛ. Рассказываем подробнее о любопытной тренерской рокировке.

По рукам

Контракт с Фарке рассчитан до лета 2024 года. Финансовые условия соглашения с 45-летним специалистом, конечно же, официально не сообщаются. В таких случаях в прессе часто всплывают неофициальные цифры, но тут всё окутано туманом. Остается только предположить, что немец не приехал бы в российский чемпионат без достойного оклада в пару миллионов евро.

Помогать тренеру будут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла. Штаб, как это бывает очень часто, собрал сам Фарке. Со всеми специалистами он работал в предыдущих командах.

Сергей Николаевич Галицкий выбирал не сгоряча. Стилеобразующие вещи — это атакующий футбол, направленный на доминанты, личностные качества. А вот как это будет выглядеть, сумеет ли Фарке наладить отношения с первым человеком — это не так просто как кажется. Сергею Николаевичу это важно, — так на назначение Фарке в интервью Sport24 отреагировал бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев.

Английский акцент

В «Норвиче» Фарке действительно ставил атакующий футбол. Он руководил командой с 2017 года и в первом сезоне занял в чемпионшипе суперскромное 14-е место, однако владельцы команды поверили в тренера и дали второй шанс. Фарке вознаградил боссов за доверие в следующем сезоне: «Норвич» в блестящем стиле выиграл чемпионшип, наколотив в 26 матчах аж 93 мяча.

Даниэль Фарке Paul Chesterton/Global Look Press

Команда завоевала путевку в премьер-лигу, но в первом же сезоне проследовала в обратном направлении. «Канарейки» потеряли несколько ключевых футболистов, а адекватно усилиться не смогли. Фарке пытался играть во всё тот же атакующий футбол против гораздо более серьёзных соперников. Те с удовольствием этим пользовались и за 38 туров наколотили «Норвичу» 75 мячей. Клуб занял последнее место в чемпионате.

Всё шло к повторению истории: «Норвич» снова выиграл чемпионшип и опять окопался на последнем месте в АПЛ, но в ноябре боссы команды решили попробовать что-то новенькое. Фарке отправили в отставку, позвав на его место более искушенного в работе с аутсайдерами АПЛ Дина Смита. Правда, и у преемника Фарке пока ничего не получается. Клуб всё так же идёт на последнем месте.

Несмотря на унылые результаты в АПЛ, Фарке есть за что похвалить. Он показывал зрелищный футбол, который очень нравился зрителям, подтянул к основе группу молодых воспитанников, а также заставил прогрессировать тех, чьи возможности казались очень скромными. Взять того же финского форварда Тиэму Пукки. «Норвичу» также удалось провернуть несколько мощных трансферов на выход, которые принесли команде десятки миллионов евро.

До Англии

Фарке был профессиональным футболистом, играл на позиции нападающего. Его карьера ограничилась выступлениями за несколько малоизвестных немецких клубов из низших дивизионов, а завершилась очень рано. Форварду был всего 31 год.

Его последним клубом был «Липштадт 08», там же он стал спортивным директором, а в последствии главным тренером. За шесть лет под его руководством клуб смог проделать путь от шестой до четвертой по значимости лиги Германии, а на Фарке обратили внимание в дортмундской «Боруссии». Ему предложили работу, правда, не в главной, а во второй команде. Однако и этого хватило для того, чтобы ещё через два года на Фарке вышли скауты «Норвича».

Даниэль Фарке Paul Chesterton/Global Look Press

Команды Фарке всегда старились играть в комбинационный атакующий футбол с обилием коротких передач, это наверняка стало ключевым обстоятельством при принятии Галицким решения. Интереснее то, как «Краснодар» будет играть в обороне. «Челси», МЮ, «Ливерпуль» и «Сити» часто откровенно разрывали «Норвич», но ведь в нашей лиге команд такого уровня нет и близко.

Начальник всегда прав

После прихода Фарке многие припомнили Галицкому слова о том, что тот не хочет видеть во главе «Краснодара» иностранных тренеров, а рассчитывает на отечественных специалистов. Его самая яркая цитата по этому поводу датирована 2018 годом.

Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники, — заявлял Галицкий.

Ирония в том, что главный тренер Челси Томас Тухель, о котором говорил владелец «быков», добрый друг Фарке. Немец поддерживает хорошие отношения и с другим именитым соотечественником — Юргеном Клоппом из «Ливерпуля».

Очень грубо говоря, иностранцем был и предыдущий тренер «Краснодара» — белорус Виктор Гончаренко. Он с переменным успехом провёл первую часть сезона, финишировав с командой пятым, но был уволен в новогодние праздники при очень странных обстоятельствах. Самой популярной версией является ссора с Галицким, которая произошла из-за увольнения Руслана Зубика — помощника Гончаренко.

Так что Фарке, как ему и посоветовал Ташуев, точно стоит уделить отдельное внимание выстраиванию правильных отношений с владельцем команды.