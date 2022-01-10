Виктор Гончаренко назвал причины увольнения из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, почему 5 января он покинул клуб. 44-летний специалист признался, что его взгляды на развитие команды не совпали с позицией руководства «быков».

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать, — написал Гончаренко в Instagram.

Также тренер поблагодарил футболистов и пожелал им успехов. Он отметил, что у него был отличный контакт с командой. Свою работу он назвал хорошим плацдармом.

5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. Отметим, что в понедельник Березуцкий подписал контракт с ЦСКА, войдя в тренерский штаб своего брата Алексея.

«Краснодар» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.