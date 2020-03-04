Футбольный клуб «Ливерпуль» в минувшие выходные прервал беспроигрышную серию из 43 матчей в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Но беда не приходит одна. Во вторник, 3 марта, «мерсисайдцы» уступили «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии, тем самым лишив себя возможности пройти в следующий раунд старейшего турнира в мире. Под угрозой находится также и Лига чемпионов. В первой встрече раунда плей-офф сильнее оказался «Атлетико» Мадрид (1:0). Является ли эта череда неудач случайным стечением обстоятельств или «Ливерпуль» в действительности столкнулся с кризисом — разбирался NEWS.ru.

Спад после отдыха

В нынешнем сезоне впервые ввели зимнюю паузу в АПЛ продолжительностью в две недели. Новая опция должна была облегчить жизнь английским командам, которые существуют в сумасшедшем графике. Однако не всем им это пошло на пользу, в том числе «Ливерпулю».

После перерыва статистика лидеров чемпионата следующая: две победы и три поражения. Причём встречи, в которых «мерсисайдцы» смогли заработать по три очка, не были простыми. Оба матча удалось спасти лишь в их концовках. «Норвичу» сенегалец Мане забил на 78-й минуте, а «Вест Хэму» — на 81-й (отличился также сенегалец). Всего пропущенных мячей в пяти прошедших встречах — восемь. Но для истинных фанатов «Ливерпуля» подобное состояние команды не в новинку. Зимой «мерсисайдцев», которые обычно динамично начинают сезон, потряхивает. Чтобы не быть голословными, обратимся к статистике за последние два сезона.

Садио Мане ussell Hart/www.imago-images.de/Global Look Press

Сезон-2016/2017

Только за январь-февраль команда потеряла столько же очков, сколько за все предыдущие месяцы.

Сезон-2018/19

До января подопечные Юргена Клоппа продвигались тур за туром без поражений, но затем случились встреча с «Манчестер Сити» и первый проигрыш. А вслед за ней последовала череда матчей, сыгранных вничью. Как итог, второе место в чемпионате с отставанием в одно очко от победителя. В этом же сезоне спад пришёлся на весну. В условиях сурового графика и короткой скамейки запасных, состоящей в основном из молодёжи, то, что удалось перетерпеть (в данном случае немного отсрочить) кризисный зимний период, уже неплохое достижение, а там и до конца чемпионата недалеко. К тому же на внутренней арене вряд ли кто-то сможет обогнать лидера (отрыв в 22 очка).

Травма капитана

Джордан Хендерсон Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

В матче против «Атлетико» капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму (повреждение задней поверхности бедра) и выбыл на три недели. Он очень активен не только на своей позиции (в защите), но и является одним из ключевых футболистов в организации атак. Вот, что сказал на этот счёт бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер.

Есть все шансы, что травма Хендерсона принесёт ему награду как лучшему футболисту года. Иногда не осознаешь важность игрока для команды, пока он не выбывает из строя, — написал он на своей странице в Twitter.

Целеустремлённые соперники

Проблемы «Ливерпуля» — это одна сторона медали. Не стоит при этом забывать и про игру соперников. Каждый из последних оппонентов «мерсисайдцев» выдал чуть ли не лучшую игру за весь сезон. Настрой на лидеров — это как отдельный вид искусства. Нечто необъяснимое, чарующее и воодушевляющее одновременно. Но когда он подкрепляется ещё и конкретными (очень важными) задачами, то ситуация обретает совсем иные очертания.

Для «Уотфорда» (3:0) матч против «Ливерпуля» в чемпионате страны был важен с точки зрения борьбы за выживание, для «Челси» (2:0) Кубок Англии — единственный трофей, за который можно побороться, а для «Атлетико» (1:0), точнее Диего Симеоне, чья команда очень нестабильна в этом сезоне, лучше не проигрывать «мерсисайдцам» в первой же стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов. Давление для Симеоне и без того велико.

«Ливерпуль» рискует остаться ни с чем

И дело тут не в результатах вовсе. На прошлой неделе, 28 февраля, The Telegraph сообщил, что Английская премьер-лига может быть сокращена из-за вспышки коронавируса более чем на два месяца. Это чревато тем, что оставшиеся матчи АПЛ так и не будут сыграны. Если правительство Великобритании всё же запретит проводить спортивные мероприятия, то останется много вопросов: как быть с действующими результатами, как в таком случае будут определять чемпиона, признают ли всю кампанию недействительной, и главное, как станут определять участников еврокубков.

Благо, это пока лишь разговоры (ближайшие меры, к которым могут прибегнуть, это закрытие трибун от зрителей), но учитывая то, с какой скоростью распространяется коронавирус и то, как он негативно влияет в том числе на спортивную среду (отменено огромное количество спортивных мероприятий), нельзя исключать даже столь печального развития событий.

Небольшой неудачный отрезок не является показателем кризиса. Многое будет зависеть от последующих матчей. Однако собственные неудачи — это меньшее зло. На долгожданное чемпионство в Англии покушается коронавирус.