SkySport: «Краснодар» возглавит немец Даниэль Фарке

Немецкий специалист Даниэль Фарке будет назначен главным тренером «Краснодара», сообщает SkySport.de. По информации издания, именно бывший тренер Норвича, дважды выведший команду в элитный дивизион Англии, заменит Виктора Гончаренко на этой должности.

Новый вызов для Даниэля Фарке: после ухода из «Норвич Сити» немецкий тренер переезжает в Россию, — пишет издание.

Фарке был уволен 15 ноября 2021 года после четырёх лет работы на востоке Англии. За это время немец дважды вывел команду в премьер-лигу, однако лишился должности посередине сезона из-за неудовлетворительных результатов и невнятной игры: на момент увольнения «Норвич» набрал лишь 5 очков в 11 играх АПЛ. Фарке также тренировал «Липпштадт» и вторую команду дортмундской «Боруссии».

«Краснодар» остаётся без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, о котором было объявлено 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года. «Быки» занимают пятое место в Российской премьер-лиге, имея в активе 29 очков в 18 матчах.

5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. 10 января Березуцкий подписал контракт с ЦСКА, войдя в тренерский штаб своего брата Алексея.

Гончаренко же признался, что его взгляды на развитие команды не совпали с позицией руководства «быков». Также тренер поблагодарил футболистов и пожелал им успехов. Он отметил, что у него был отличный контакт с командой, а свою работу назвал хорошим плацдармом.