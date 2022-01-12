Пора домой: Смолов вместо поездки в США сенсационно вернулся в «Динамо»

В РПЛ продолжают совершаться удивительные трансферы. Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, вроде как, смотрел в сторону Европы и MLS, но принял решение вернуться в родное «Динамо». Ради этого игроку даже пришлось пойти на существенное понижение зарплаты. Рассказываем подробнее о мощном трансфере.

Бело-голубой камбэк

Трансфер Смолова два дня анонсировало «Динамо», но первым официально о сделке объявил «Локомотив». Там, конечно же, не сообщили никаких деталей перехода, однако в СМИ мелькала информация о символических 10 миллионах рублей, заплаченных бело-голубыми. Такая скромная сумма должна была удовлетворить москвичей благодаря тому, что теперь им не придётся выплачивать Смолову зарплату до истечения его контракта летом. А ведь годовой доход игрока в «Локомотиве» составлял целых 3 миллиона евро.

По данным разных источников, в «Динамо» Смолов будет получать в два раза меньше, так что поступок игрока является для современного футбола уникальным. С форвардом подпишут контракт на 1,5 года с возможностью продления ещё на год.

Игрок Динамо Федор Смолов, 03.08.2013 Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Некоторыми специалистами и болельщиками трансфер 31-летнего игрока воспринимается скептически. Всё-таки сейчас в команде много классных и молодых исполнителей в группе атаки. В том числе, с российским паспортом. Однако Смолов на протяжении карьеры уже выстреливал тогда, когда этого от него никто не ждал.

Первое пришествие

Смолов — воспитанник саратовского футбола, карьеру он начинал в местном «Соколе», который когда-то даже играл в элитном российском дивизионе. Однако синхронно со взрослением Фёдора команда начала идти ко дну, поэтому 15-летний футболист подался в Москву в поисках вариантов продолжения карьеры.

В столице Смолов вроде как подошёл «Локомотиву», однако парню не нашлось места в интернате железнодорожников. Тут подсуетился «Сатурн», в те годы игравший в РПЛ, который зачислил Смолова в свою академию и предоставил ему проживание. В Подмосковье футболист пробыл всего год, в 2006-м он оказался в столичном «Динамо», с которым подписал первый в жизни профессиональный контракт.

Весной 2007-го Смолов дебютировал в матче РПЛ против «Луча-Энергии» из Владивостока. На тот момент ему было всего 17 лет и два месяца, он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Форварда начали регулярно привлекать к матчам за основной состав, но дебютного гола пришлось ждать аж до сентября 2008-го: игрок поразил ворота «Крыльев Советов». Тот мяч оказался единственным для Смолова в сезоне-2008, а следующий год, несмотря на внушительные 18 матчей, получился для форварда безголевым.

Нападающий выглядел достаточно ярко: много двигался, открывался, обыгрывал и бил по воротам, однако бесил болельщиков бело-голубых тем, что пачками хоронил голевые моменты. Руководство «Динамо» тоже не было в восторге от расточительности Смолова, поэтому футболиста было решено отправить в аренду.

Однако оттачивать мастерство Смолов поехал не в клуб-аутсайдер РПЛ, а в Нидерланды, где выступал за легендарный «Фейеноорд». Там футболист тоже не отметился ничем примечательным, и в 11 матчах голландского чемпионата забил один мяч.

После возвращения из Европы проблемы с результативностью Смолова никуда не делись. Он продолжал забивать лишь по огромным праздникам и дважды без особых успехов съездил в аренду в «Анжи». Безголевые серии форварда исчислялись месяцами, его промахи становились мемами, а в 2014 году «Динамо» отправило Смолова в очередную аренду в «Урал». Многие были уверены, что карьера Смолова будет плавно катиться к закату.

Ренессанс

Однако в Екатеринбурге у Смолова наконец-таки открылось второе дыхание. Оказалось, что нападающий всё же умеет забивать: в сезоне-2014/2015 он наколотил за «Урал» в два раза больше мячей, чем за все годы в «Динамо» — восемь — и стал лидером команды. Однако динамовцев его успехи не впечатлили: летом 2015-го у него истёк контракт с москвичами, продлевать соглашение не стали.

В качестве свободного агента Смолов присоединился к «Краснодару», именно в этом клубе россиянин провёл лучшие годы. Нападающий стал супербомбардиром, забив 20, 18 и 14 голов в трёх сезонах в составе «быков», его начали активно привлекать в национальную сборную. Игрока несколько раз признавали футболистом года в России по разным версиям, он дважды становился лучшим снайпером первенства страны. Постоянно ходили слухи об интересе европейских клубов, но по разным причинам переговоры срывались. В итоге в августе 2018-го Смолов совершил странный переход в московский «Локомотив» — команду, которая не особо отличалась по классу от «Краснодара».

Фёдор Смолов (слева) Сергей Булкин/NEWS.ru

В бытность выступлений за железнодорожников мечта Смолова поиграть в сильном европейском чемпионате всё же сбылась: в сезоне-2019/2020 он выступал в Испании за «Сельту», забив всего два мяча в 14 матчах. Зато голами Смолов решил огорчать не абы кого: он по разу отличился в играх с «Реалом» и «Барселоной».

Нынешний сезон Смолов начал здорово: он забил за «Локомотив» семь мячей в первых 11 турах РПЛ, после долгой паузы вернулся в сборную, но затем в его игре снова наступил спад. Искать подъём Смолов решил в «Динамо», которое впервые за последние годы бьётся за чемпионство.

Наблюдать за выступлениями форварда в новой-старой команде будет мегаинтересно. Молодому составу москвичей явно не помешает опытный титулованный дядька, к тому же совсем не чужой для «Динамо».