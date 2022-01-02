Стало известно, в какой клуб может перейти Смолов

Московское «Динамо» согласовало с «Локомотивом» переход нападающего Фёдора Смолова, сообщает «Спорт-Экспресс». Известно, что «железнодорожники» готовы отпустить форварда, контракт которого истекает летом 2022 года.
Как сообщает источник, теперь «Динамо» необходимо
Фёдор Смолов начинал свою взрослую карьеру в «Динамо». Он выступал за «бело-голубых» с 2007 по 2015 год и провёл за команду 77 матчей, в которых, однако, поразил ворота соперника лишь четыре раза.
Ранее сообщалось, что Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала».