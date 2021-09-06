«Георгиевич разбирается»: Смолов отреагировал на вызов в сборную

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов отреагировал на вызов в национальную команду. Его слова передаёт Sport24.

Бывший тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал Смолова на ЧЕ-2020.

Я сожалел, что не попал на чемпионат Европы — такие турниры происходят раз в четыре года. Но это было не моё решение, поэтому произошло так, как было нужно. Я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу — он разбирается, — сказал Смолов.

В матче квалификации к ЧМ-2022 против команды Кипра Смолов записал на свой счёт две результативные передачи. Сборная России одержала победу со счётом 2:0. Следующий поединок национальная команда проведёт против Мальты 7 сентября.

Ранее сообщалось, что член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.