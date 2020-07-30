Фёдор Смолов вернулся в Россию. «Сельта» не стала продолжать сотрудничество с 30-летним российским нападающим. За полгода, проведённых в стане «кельтов» на правах аренды, Смолов отметился двумя голами. Оба пришлись в ворота грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны». А ещё были четыре жёлтые карточки, одна травма и скандал. NEWS.ru вспоминает непродолжительный отпуск в Испанию главной звезды российского футбола до чемпионата мира 2018.

Когда перешёл?

Переезд Фёдора Смолова в «Сельту» состоялся довольно неожиданным образом. В последний день трансфертного окна, 30 января, «Локомотив» согласовал переход 31-летнего нападающего в клуб из Виго на правах аренды.

Фёдор находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро. «Локомотив» тоже прилично сэкономил. Федя сразу согласился на этот вариант и на условия, которые предлагала «Сельта». Мы, конечно, предварительно с ними прилично поработали. В Испании он будет зарабатывать меньше, чем здесь. Но тоже неплохие деньги, — рассказывал условия сделки агент футболиста Герман Ткаченко.

Во многом переезд в Испанию стал возможен благодаря обоюдному согласию сторон. Было и желание самого футболиста, с другой — благословение бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. И главное — наставник «Сельты» имел личную заинтересованность в аренде Смолова. Оскар Гарсия давно с ним знаком. В частности, в период, когда он возглавлял «Зальцбург», его команда пересекалась с «Краснодаром» за который тогда выступал Фёдор.

Главные достижения

Можно по-разному относиться к его выступлению за «Сельту», но двух мячей, забитых «Реалу» и «Барселоне», у него никто не отнимет. Эти голы по праву могут считаться главным достижением российского футболиста за полгода, проведённых в стане «кельтов», а может быть вообще за всю карьеру.

Гол в ворота «Реала» вообще стал дебютным в Испании для Фёдора. Произошло это в матче 24-го тура Ла Лиги, «сливочные» на своём поле принимали гостей из Виго. Смолов, который вышел в старте в этой встрече, уже на седьмой минуте открыл счёт. Получив пас от Яго Аспаса, форвард просочился сквозь защитников и пробил Тибо Куртуа. Отчасти благодаря ему «Сельта» не уступила «Реалу». Матч в итоге завершился со счётом 2:2, а ведущие испанские СМИ и болельщики рассыпались в комплиментах в адрес российского футболиста. «Новый царь!», — восторгались испанцы.

Следующего результативного действия от Смолова пришлось дожидаться семь туров. Случилось оно, по невероятному стечению обстоятельств, в матче против «Барселоны». На этот раз игра проходила дома, а ассистировал Смолову Окай Йокушлу. Российскому нападающему оставалось только вкатить мяч в пустые ворота, с этой задачей он справился легко. Встреча против «сине-гранатовых» также закончилась со счётом 2:2. На этом вся результативность Смолова в «Сельте» была исчерпана.

vk.com/celta_vigo

Всего россиянин принял участие в 14 матчах за испанский коллектив, правда только лишь в одной игре он провёл все 90 минут на поле. Помимо двух голов на его счету ещё четыре жёлтые карточки. Но и это не всё. В конце сезона у 30-летнего нападающего диагностировали отёк приводящей мышцы правой ноги, из-за чего он пропустил последние игры в Ла Лиге.

Вот как отметил выступление Смолова за «Сельту» испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега:

Если дать оценку его выступлению по пятибалльной шкале, он играл на три с плюсом или четыре с минусом. Но это не говорит о том, что он плох. Никто в Испании не сомневается и не сомневался в том, что Смолов хороший игрок. Многие испанские журналисты отметили, что у Смолова есть очень хорошая техника. Он доказал свой уровень и мастерство, — сказал журналист в беседе с NEWS.ru.

Карантинные приключения Смолова

Но не только в матчах с грандами успел отличиться российский нападающий. В разгар пандемии коронавируса Фёдор стал участником скандала, который настроил против него многих испанцев. Всё дело в том, что футболист, несмотря на ужасную ситуацию с COVID-19 в стране, отправился в Россию. Он, конечно, получил разрешение от клуба на поездку (впрочем, не без труда), но это не сильно успокоило общественность. Больше всего возмутил испанцев мотив футболиста. Хоть Смолов и объяснял свой приезд в Россию желанием побыть поближе с семьёй, испанские СМИ нашли в этой истории след юной возлюбленной футболиста — внучка первого президента России Бориса Ельцина, с которой состоит в отношениях Смолов, должна была встреть своё совершеннолетие.

Несмотря на то, что известный спортивный агент Дмитрий Селюк не является испанцем, ему поведение спортсмена тоже показалось вопиющим. Он обвинил футболиста в безответственности, ведь несоблюдение карантинных мер в том числе может обернуться неблагоприятно для семьи бывшего президента страны. Смолов в долгу не остался и тоже выразил своё мнение в отношении агента. Но словесная перепалка длилась недолго. В скором времени конфликт сошёл на нет.

NEWS.ru

Почему вернулся

В начале лета СМИ сообщили, что «Локомотив» и «Сельта» начали обсуждения по поводу полноценного контракта со Смоловым. Но в итоге в клубе решили сделать ставку на других футболистов. Всё дело в том, что одновременно со Смоловым арендные соглашения заканчивался ещё у троих игроков: у Папы Шейха, Филипа Брадарича, Рафиньи и Джейсона Мурильо. Хоть Оскар Гарсия на протяжении всего времени положительно отзывался о Смолове, но сохранение Рафиньи и Мурильо оказалось более приоритетной задачей.

Правда, испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега не считает, что Рафинья был в этом сезоне сильнее.

Если оценить игру Рафиньи в этом сезоне, я бы отметил её на тройку с минусом или даже на двойку. Смолов был куда лучше, хоть и провёл меньше матчей. Мурильо же, бесспорно, был очень хорош. Он будет занимать важную роль в предстоящем сезоне, — заявил журналист.

Говоря о факторах, которые могли повлиять на решение руководства клуба, Ортега отметил следующее:

Смолову не повезло, пандемия не сыграла в его пользу. Усложняло ситуацию и то обстоятельство, что он мог играть только 14 матчей. Каждый матч был сродни экзамену, что само по себе непросто, а для иностранца, впервые выступающего в Испании, — тем более, — сказал Ортега.

Также эксперт отметил влияние экономического фактора в этой истории и напомнил про нестабильную ситуацию в «Сельте» в этом сезоне.

Зарплата у Смолова для скромной «Сельты» достаточно большая, поэтому, возможно, не удалось договориться с «Локомотивом». У многих клубов во время пандемии денег нет. И если год назад € 9 млн. было немного, то сейчас это большая сумма, — считает журналист.

Последний фактор, который отметил журналист, крайне неудачное завершение сезона для «Сельты» — команда до последних туров рисковала покинуть Ла Лигу.

Однако при всём при этом Хосе Игнасио Ортега убеждён, что ранее озвученные факторы не были определяющими в судьбе Фёдора Смолова.