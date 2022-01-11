«Я до сих пор в шоке»: в РПЛ произошёл резонансный трансфер

Трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) открылось с началом года, так что наступило время любопытных переходов. Первой значимой сделкой стала покупка «Зенитом» у «Крыльев Советов» 26-летнего нападающего сборной России Ивана Сергеева. Рассказываем подробнее о резонансном трансфере.

Денежный поток

Официально о переходе было объявлено в первый рабочий день после праздников — 10 января. Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2024/25. Сколько Сергеев будет получать в новой команде, не уточняется, однако нет сомнений, что его доход вырастет в несколько раз. Летом прошлого года форвард подписал новое соглашение с «Крыльями», по которому его зарплата, по информации «РБ Спорт», достигла трёх миллионов рублей в месяц.

Очень интересная ситуация сложилась с суммой трансфера. Сразу несколько авторитетных источников называют цифру €2,15 млн. Кажется, что это совсем не много, особенно с учётом трансферной стоимости Сергеева в €2,8 млн. Однако «Чемпионат.com» утверждает, что «Зениту» пришлось выложить €6,15 млн. Четыре из них — это подъёмные и агентские выплаты. Что ж, трансфер вполне в духе российского футбола.

Иван Сергеев Алексей Даничев/РИА Новости

Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова, — заявил Сергеев после подписания контракта.

Из Череповца в Петербург

Сергеев — воспитанник череповецкого футбола. Играй он в хоккей — можно было бы попробовать закрепиться в составе местной «Северстали», а так, ради продолжения карьеры пришлось ехать в Москву. Первым профессиональным клубом форварда стало «Строгино», в котором он оказался в 19-летнем возрасте. Во втором дивизионе Сергеев играл вполне сносно, но без какого-то блеска, поэтому резкого повышения не произошло — футболист на один сезон съездил в чемпионат Латвии в «Ригу», где забил лишь один гол в семи матчах.

Однако поездка в Европу положительно сказалась на игре Сергеева за «Строгино». В сезоне-2017/18 форвард забил 13 мячей в 15 играх и обратил на себя внимание ныне покойного «Тамбова», который тогда выступал в ФНЛ. Вместе с командой нападающий вышел в элитный дивизион, но там сыграл всего один матч. Игроку пришлось начинать всё сначала: «Тамбов» согласился на предложение московского «Торпедо», которое в сезоне-2018/19 играло в привычном для Сергеева втором дивизионе.

В московском клубе форвард стал твёрдым футболистом основного состава и главным бомбардиром. Москвичи с первой попытки вернулись в ФНЛ, а Сергеев привлёк внимание соседей по дивизиону «Крыльев Советов». Перспективы сыграть в РПЛ с самарским клубом были гораздо очевиднее, да и бюджетное финансирование клуба сулило лучшие материальные условия, чем в частном «Торпедо», так что Сергеев покинул столицу.

Звёздным часом форварда стал сезон-2020/21, в котором «Крылья Советов» досрочно выиграли ФНЛ, а Сергеев забил сумасшедшие 40 мячей в 39 играх, установив рекорд лиги. Уже тогда футболистом заинтересовалось несколько топ-клубов РПЛ, но Сергеев переподписал контракт с «Крыльями».

К счастью для Сергеева, второе пришествие в РПЛ оказалось гораздо более удачным. Форвард остался ключевым футболистом «Крыльев», которые показывают очень симпатичный атакующий футбол и завершили первую часть сезона на очень высоком для себя восьмом месте. Сергеев забил шесть мячей в 18 матчах, сделал четыре голевые передачи и обратил на себя внимание главного тренера сборной России Валерия Карпина. В ноябре Сергеев был вызван на решающие матчи квалификации чемпионата мира — 2022, но пока не дебютировал за национальную команду.

Кандидаты на выход

После прихода Сергеева в «Зенит» многие заговорили о возможных кандидатах на выход. В принципе, слухи об уходе форвардов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна активно обсуждались и до трансфера нападающего «Крыльев Советов», сейчас дискуссия об этом разгорается с новой силой.

Артём Дзюба Сергей Булкин/NEWS.ru

В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня. С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену, — заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Он же заверил всех в том, что клуб зимой точно не покинет Артём Дзюба. Насчёт Азмуна Медведев таких же обещаний не давал. В прессе каждый день появляются новости об интересе к иранцу разных европейских клубов.

В любом случае переход Сергеева «Зениту» не повредит: в клубе появился ещё один квалифицированный футболист с российским паспортом. Главное, чтобы форвард продолжил прогрессировать, а не решил, что добился в карьере всего, чего только мог.