«Арсенал» проявил интерес к вингеру «Норвича» Буэндии

https://static.news.ru/photo/47bcf990-34b4-11eb-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/norwich_city_fc_official_group

Футбольный клуб «Арсенал» заинтересовался правым вингером «Норвича» Эмилиано Буэндией.

Так, заполучить футболиста хочет главный тренер клуба Микель Артета. Наставник планирует укрепить состав команды в 2021 году, пишет Football London.

Известно, что в футболисте также заинтересованы «Лидс», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Буэндия стал играть за «Норвич» летом 2018 года. Трансфер игрока из «Хетафе» стоил €1,5 млн. В сезоне-2020/21 Буэндия отыграл 10 матчей в Чемпионшипе. На счету футболиста два гола и пять результативных передач.

Ранее NEWS.ru писал, что правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто получил положительный результат теста на COVID-19.

В настоящее время Роберто чувствует себя хорошо. Футболист находится на самоизоляции.