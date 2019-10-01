https://static.news.ru/photo/55b2beea-e451-11e9-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к вызову полиции.

Инцидент произошёл в Ливерпуле. Спортсмен отказался убирать за собой в машине и платить водителю, так как у него не было при себе наличных денег, сообщает Mirror.

Водитель вызвал полицейских, которые несколько минут беседовали с 25-летним футболистом, после чего они проводили его к ближайшему банкомату и инцидент был исчерпан. Очевидцы говорят, что тот выглядел пьяным и плохо держался на ногах.

Дом полузащитника «Атлетико» ограбили перед матчем с «Локомотивом», писал News.ru.