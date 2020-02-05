Президент французского футбольного клуба «Анже» Сайд Шабан был задержан местной полицией по подозрению в сексуальных домогательствах.
Шабан заключён под стражу из-за жалоб трёх девушек, одна из которых является сотрудницей клуба. Сам глава клуба обвинения отрицает и готов сотрудничать со следствием, сообщает Reuters.
Ранее бывший тренер по фигурному катанию и бывший сотрудник Французской федерации ледовых видов спорта 62-летний Жиль Бейер признался, что имел интимные отношения со своими воспитанницами, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен