https://static.news.ru/photo/c6fa3e06-4820-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Сайд Шабан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент французского футбольного клуба «Анже» Сайд Шабан был задержан местной полицией по подозрению в сексуальных домогательствах.

Шабан заключён под стражу из-за жалоб трёх девушек, одна из которых является сотрудницей клуба. Сам глава клуба обвинения отрицает и готов сотрудничать со следствием, сообщает Reuters.

Ранее бывший тренер по фигурному катанию и бывший сотрудник Французской федерации ледовых видов спорта 62-летний Жиль Бейер признался, что имел интимные отношения со своими воспитанницами, писал NEWS.ru.