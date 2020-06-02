Правительство РФ договаривается о бесплатных трансляциях матчей РПЛ

https://static.news.ru/photo/6b572116-a4bb-11ea-b36f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу бесплатных показов большего количества матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах, — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня, писал NEWS.ru.

15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Позже Роспотребнадзор согласовал с Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками после возобновления сезона.