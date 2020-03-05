4 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка России. Несмотря на то что обе встречи («Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА) были богаты на голы, камбэки, жёлтые и красные карточки, околофутбольные интриги вызвали не меньше шума. А в концовке матча в Грозном болельщики забрали на себя всё внимание.

Местные традиции

На 85-й минуте матча «Ахмат» — «Зенит» судья вынужден был остановить игру — болельщики грозненского клуба попытались прорваться на гостевой сектор. Болельщиков «Ахмата» не устроило то, что фанаты питерской команды оголили торсы. О том, как разворачивались события, NEWS.ru рассказал один из болельщиков, находившийся в эпицентре событий.

Всё началось с того, что фанаты «Зенита» сняли с себя майки на 86-й минуте матча, а, как многим известно, в Чечне такое поведение недопустимо ни на футболе, ни в любом другом общественном месте. Когда местные болельщики это увидели, они устремились к секторам гостевой команды. К концу основного времени матча пришла служба безопасности стадиона, фанаты «Зенита» надели свои майки, и все спокойно разошлись после матча, — сказал очевидец.

Перед тем как массово двинуться к гостевому сектору, некоторые болельщики «Ахмата» и стюарды пытались убедить петербуржцев надеть майки, но фанаты не послушались. Также с гостевых трибун были видны нецензурные жесты. Непроницаемость гостей, их нежелание с пониманием отнестись к местным особенностям и спровоцировали фанов «Ахмата». Неприятных последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям службы безопасности. Также стоит отметить, что футболисты обеих команд не остались в стороне. Главную роль миротворца взял на себя полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, что, в принципе, было ожидаемо. Он обратился к фанатам своего клуба, чтобы разъяснить специфику местных традиций. Сработало.

Футбольные традиции

Из сезона в сезон, из года в год, невзирая на лучший чемпионат мира в истории, прошедший в России, современные стадионы и другие блага цивилизации, мы постоянно, после каждого матча, говорим об одном и том же, когда болельщики больше часа не могут как попасть на стадион, так и выйти с него. Ситуация после ЧМ-2018 не только не становится лучше, но и усугубляется.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед кубковым дерби между «Спартаком» и ЦСКА сотрудники полиции раздавали болельщикам обеих команд опросники, в которых необходимо было в том числе указать личные данные. Для кого, для чего, зачем — вопросы, которые растворились в воздухе. Фанатское сообщество «Спартака» осталось нововведением недовольно.

В чём перед правоохранителями провинились обычные поклонники «Спартака», которые спешили на родной стадион после напряженного рабочего дня, были в предвкушении большой игры и пребывали в отличном расположении духа? На каком основании, выходя из вагона метро, не нарушая никаких законов, уважая общественный порядок, они попадали прямиком в руки людей в форме? На каком основании обычные парни и даже девушки оказались в состоянии стресса, передавая представителям полиции свои личные данные и заполняя сомнительные опросники?! — сетует болельщик клуба в одном из фанатских сообществ «красно-белых» под названием Supporters Groups News/Спартак Москва.

За некоторое время до стартового свистка у входа на секторы стали образовываться очереди из-за жёсткого контроля со стороны правоохранителей. Причём это касалось абсолютно всех секторов. Свидетели всё того же сообщества «Спартака» говорят, что в томительном ожидании были также болельщики с детьми и ВИП-гости.

После игры гостевой сектор стал освобождаться только спустя час (выход был открыт в 23:30, финальный свисток прозвучал в 22:10). Однако болельщики уже не жалуются — привыкшие. Пытаясь выяснить настроение фанатов «армейцев», которым пришлось провести ещё один овертайм, но уже наблюдая не за игрой команд, а за «Островом сокровищ» (на мониторе стадиона «Открытие Арена» часто после матча крутят мультфильмы), многие отвечали: «Это нормально, мы уже привыкли».

Нет, это не то, к чему нужно привыкать. Это то, с чем необходимо бороться.

Уважаемые футбольные чиновники, вы посмотрите, как заполняются наши стадионы. Будний матч, коронавирус, холод — не беда. Болельщики готовы ходить на футбол. Разве не этого мы все так хотели? Да, сегодня многие скажут «это нормально, мы привыкли», но будет ли так всегда? Давайте уже начнём уважать друг друга и формировать правильные футбольные традиции.