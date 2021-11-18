«Не ударился ли он головой в крайнем матче?»: Червиченко о зарплате Зобнина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что желание игрока «Спартака» Романа Зобнина уменьшить себе зарплату несвойственно российским игрокам, поскольку они не умеют объективно оценивать себя. Он полагает, что подобная зарплатная инициатива исходит не от самого игрока. Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более €3 млн в год. Теперь, согласно сведениям, он будет получать около €2 млн.

Не ударился ли он головой в крайнем матче? Надо пересмотреть последнюю игру с ним на этот предмет. Даже если вдруг эта информация соответствует действительности, это явно не инициатива Романа. Возможно, его попросили пойти на понижение зарплаты, а в СМИ это преподносят как пожелание игрока. Но это всё сомнительно. Я не верю в подобные жесты со стороны российских футболистов. Наши игроки неспособны себя объективно оценивать. Чтобы игрок, который получает несколько миллионов, пришёл и попросил снизить ему зарплату, это какая-то сказка, — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

При этом Червиченко отметил, что случаи, при которых футболисты идут на понижение зарплаты, возможны.

Такие истории возможны. Когда футболист плохо играет или вообще не играет, может состояться между ним и руководством разговор на тему снижения зарплаты. Хотя бы на время. Пока футболист не наберёт прежние кондиции. Но подобные разговоры всегда протекают тяжело, приходится уговаривать, договариваться. Футболисты неохотно идут на такое, — заключил он.

Зобнин известен по выступлениям за тольяттинскую «Академию» и московское «Динамо». Состав «Спартака» он пополнил в 2016 году. За «красно-белых» Зобнин провёл 163 матча, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. В сезоне-2016/17 он помог команде в 10-й раз завоевать титул чемпиона России.

Ранее сообщалось, что первый тренер Романа Зобнина Сергей Духовников считает, что критические высказывания болельщиков могли заставить полузащитника Романа Зобнина обратиться к руководству «Спартака» с просьбой понизить ему зарплату. Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более €3 млн в год. Теперь, согласно сведениям, он будет получать около €2 млн.