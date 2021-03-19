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Футбол

«Монако» запретил Головину приехать на матч сборной России против словенцев

18:03, 19 марта 2021 16
Александр Головин (в центре) Александр Головин (в центре) Фото: asmonaco.com

Полузащитник Александр Головин не поможет сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Сочи против национальной команды Словении из-за запрета со стороны футбольного клуба «Монако».

Запрет связан с тем, что футболистам французской лиги (Лига 1) запрещено покидать пределы зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны из-за ограничений по коронавирусу.

На матчах против сборных Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта) российский полузащитник сможет сыграть за национальную команду.

Сборная России проведёт матч против словенцев 27 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин назвал самого перспективного российского игрока.

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