«Монако» запретил Головину приехать на матч сборной России против словенцев

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Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин назвал самого перспективного российского игрока.

У «Динамо» есть [Арсен] Захарян — такой же талантливый футболист, как грузин Хвича [Кварацхелия] в «Рубине». Может, и посильнее. Это будет игрочище! Мне он очень сильно понравился. У него громадный...