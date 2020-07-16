Месси выразил сожаление игрой «Барселоны» в чемпионате Испании

https://static.news.ru/photo/7e59afe2-c7fa-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Лидер футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси прокомментировал поражение в чемпионате Испании.

По мнению спортсмена, всем сейчас необходимо немного самокритики.

Мы — «Барса», и мы должны выиграть каждую игру, независимо от того, какая она, — цитирует Месси пресс-служба клуба.

Ранее нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес порассуждал о перспективах Месси остаться в команде.

Как писал NEWS.ru, в матче 37-го тура испанской Примеры определился чемпион. Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Последний раз «Реал» брал чемпионство в Примере в сезоне-2016/17.

«Реал» завоевал свой 34-й чемпионский титул в Испании. Это второе чемпионство «Реала» под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. Чемпион прошлого сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.