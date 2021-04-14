Масалитин: уход Березуцкого — пощёчина от Гончаренко руководству

https://static.news.ru/photo/d9670700-9d28-11eb-b8b7-96000091f725_660.jpg Василий Березуцкий Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход из «армейского» клуба Василия Березуцкого. Он входил в тренерский штаб ЦСКА, когда команду возглавлял Виктор Гончаренко.

Наверняка в команде есть некоторый конфликт. Ну кто, будучи вторым тренером ЦСКА, переходит на ту же должность в «Краснодар»? Если бы он ушёл вторым тренером к Леониду Слуцкому или возглавил бы «Велес» из ФНЛ (Футбольная национальная лига), это было бы понятно и логически обосновано. Для того чтобы уйти из родного клуба на ту же должность в «Краснодар», должны быть веские причины. Уход Березуцкого — пощёчина от Гончаренко руководству и болельщикам. Березуцкого нужно было оставлять в структуре клуба, найти ему должность, — сказал Масалитин в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Масалитина, Василий Березуцкий мог возглавить команду до конца сезона.

Березуцкие владели большей информацией, чем Олич. Это 100%. После ухода Гончаренко второй тренер, по идее, должен был возглавить команду и довести сезон до конца. Олич мог приехать и просто несколько месяцев понаблюдать со стороны, чтобы понять, как всё устроено. И уже после этого принимать клуб. А сейчас он пришёл и свой взгляд не может привить, и с нуля перестроиться не может. Поэтому кандидатура Березуцкого напрашивалась на пост главного тренера. Хотя бы до конца чемпионата, — отметил он.

Василий Березуцкий — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. В августе 2020 года вошёл в тренерский штаб бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

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