Украинская футболистка намеренно разбила голову сопернице во время матча

https://static.news.ru/photo/2ee8ec78-9d1c-11eb-a682-96000091f725_660.jpg Фото: uafukraine/instagram.com

Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии оба матча в квалификации чемпионата Европы 2021 года. Первая игра на домашнем стадионе завершилась со счётом 1:2. На выезде же украинки уступили 0:2.

Но ответная встреча привлекла не игровым планом. На 87-й минуте защитник турецкого «АЛГ Спор» и сборной Украины Натия Панцулая эффективно удалилась с поля. Судья показал девушке прямую красную карточку за умышленный фол. Футболистка первая успевала к мячу, однако вместо одного удара нанесла другой — по сопернице и снесла её ударом головой.

В итоге национальная команда Украины доигрывала остаток матча в меньшинстве.

Помимо Северной Ирландии на чемпионате Европы выступят также сборные России и Швейцарии.

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