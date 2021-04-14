16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Украинская футболистка намеренно разбила голову сопернице во время матча

15:18, 14 апреля 2021
Фото: uafukraine/instagram.com

Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии оба матча в квалификации чемпионата Европы 2021 года. Первая игра на домашнем стадионе завершилась со счётом 1:2. На выезде же украинки уступили 0:2. 

Но ответная встреча привлекла не игровым планом. На 87-й минуте защитник турецкого «АЛГ Спор» и сборной Украины Натия Панцулая эффективно удалилась с поля. Судья показал девушке прямую красную карточку за умышленный фол. Футболистка первая успевала к мячу, однако вместо одного удара нанесла другой — по сопернице и снесла её ударом головой. 

В итоге национальная команда Украины доигрывала остаток матча в меньшинстве. 

Помимо Северной Ирландии на чемпионате Европы выступят также сборные России и Швейцарии. 

Ранее NEWS.ru писал, что Василий Березуцкий ушёл с должности тренера футбольного клуба ЦСКА. Ряд СМИ сообщают, что специалист может перейти в «Краснодар», где будет работать помощником бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео