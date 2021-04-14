Василий Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА

https://static.news.ru/photo/9cc41f26-9d1a-11eb-b27d-96000091f725_660.jpg Василий Березуцкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Василий Березуцкий ушёл с должности тренера футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».

Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Березуцкий может перейти в «Краснодар», где будет работать помощником бывшего наставника «армейцев» Виктора Гончаренко. Сам Березуцкий также подтвердил информацию о своём переходе.

Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. <...> Ко мне обратился Виктор Михайлович [Гончаренко] с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого.

Он также подчеркнул, что не прощается с клубом, и поблагодарил руководство «армейцев» за поддержку и полученный опыт.

Виктор Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта, писал NEWS.ru. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Белорус возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, команда под его руководством завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства. «Краснодар» заключил контракт с 43-летним специалистом до 30 июня 2023 года.