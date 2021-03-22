Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

https://static.news.ru/photo/aa6755c8-8b07-11eb-8759-96000091f725_660.jpg Виктор ГончаренкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Гончаренко возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, с тех пор команда под его руководством выиграла 82 матча из 167, завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства.
Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, — заявил специалист.
Он выразил благодарность руководству клуба, тренерскому и административному штабу, а также игрокам. Отдельно Гончаренко поблагодарил болельщиков.
Официально его преемник пока не объявлен. Однако СМИ уже сообщили его имя — ожидается, что «красно-синих» возглавит бывший игрок команды хорват Ивица Олич. Как сообщал NEWS.ru, он уже подписал контракт с ЦСКА.
Что касается Гончаренко, пока неясно, где он продолжит карьеру. Но по информации ряда изданий, он является первым кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».
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